Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о необходимости менять закон о государственном языке, который предусматривает использование только украинского во всех сферах жизнедеятельности.
Он отметил, что проблема из-за разных взглядов на данный закон по-прежнему не решена на Украине, передает iz.ru
«Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены», — приводит его слова 27 мая «Главком».
По словам Разумкова, в законе о госязыке есть позиции, которые рядом граждан воспринимаются положительно, но есть и отрицательные стороны.
При этом несмотря на то, что законопроекты о внесении поправок уже поступили в раду, их рассмотрение в ближайшее время не стоит в повестке.
С июля прошлого года на Украине действует так называемый закон об обеспечении функциональности украинского языка.
В декабре в раду был внесен проект об отмене закона о госязыке. По его словам, действующий закон не способствует защите и развитию украинского языка, а приводит к дискриминации носителей других языков, в том числе русского.
iz.ru
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко