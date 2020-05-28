После обсуждения с членами Оперативного штаба при Президенте ПМР ситуации с распространением коронавируса, Глава государства принял решение продлить на территории Приднестровской Молдавской Республики режим Чрезвычайного положения. Он был введен Указом Президента ПМР от 16 марта 2020 года №98 и неоднократно продлевался. Очередной срок действия особого правового режима – до 15 июня текущего года.
О внесении изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2020 года № 157 «О продлении срока действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, введенного Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики»
В соответствии со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пунктом 6-1 статьи 11, пунктом 2 статьи 12 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, ввиду необходимости продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2020 года № 157 «О продлении срока действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, введенного Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-17) с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2020 года № 167 (САЗ 20-20), следующее изменение:
в пункте 1 Указа слова «на срок до 1 июня 2020 года» заменить словами «на срок по 15 июня 2020 года включительно».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит обнародованию по каналам радио и телевидения.