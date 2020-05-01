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Руководитель Бендерского психоневрологического интерната отстранён от должности

Руководитель Бендерского психоневрологического интерната отстранён от должности

В Бендерском психоневрологическом интернате COVID-19 выявлен почти у половины опекаемых. Из 355 человек коронавирус подтвердился у 157 постояльцев. Также инфицированными оказались 18 сотрудников.

Неблагополучную динамику сегодня обсудили на заседании Оперштаба. Причина дальнейшего увеличения COVID-положительных в ПНИ – нарушения санэпидемнорм и карантинных правил, передает пресс-центр МВД ПМР.

В ходе очередной проверки, которую провела лично и.о. министра здравоохранения Кристина Албул, выяснилось, персонал интерната продолжает пренебрегать не только средствами индивидуальной защиты, но и служебными обязанностями.

По решению Кристины Албул руководитель Бендерского психоневрологического дома-интерната был отстранён от исполнения должностных обязанностей.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:22
  • DTV
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