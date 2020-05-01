Глава министерства экономического развития Сергей Оболоник сегодня представил депутатам проект по формированию стоимости услуг предприятий естественных монополий на следующий год. Председатель Верховного Совета Александр Коршунов отметил позицию депутатов: стоимость услуг за электричество, воду и газ для населения не должна повышаться. Но и оставлять предприятия без поступлений за предоставленные услуги – нельзя, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Важно понимать, что неоплата по экономически обоснованному тарифу приведет к тому, что наши предприятия естественных монополий могут остаться без сетей, либо останутся без работников из-за непоступления денег для зарплат. В бюджете на 2021 год будет заложен достаточный лимит финансовых ресурсов для погашения межтарифной разницы, чтобы наши предприятия могли эффективно осуществлять свою деятельность, и чтобы не повышалась аварийность», - сказал спикер парламента.
Министр экономического развития подчеркнул: сложившиеся тарифы на услуги предприятий естественных монополий для населения Приднестровья повышать не планируется. Стоимость киловатт-часа электроэнергии, кубометра газа и кубометра воды для жителей республики останется на уровне нынешнего года. Межтарифную разницу, то есть разницу между реальной стоимостью услуги и той, которую платит население, коммунальным предприятиям выплатят из госбюджета.
«На этот год мы запланировали на уровне 150 млн рублей, но сейчас в связи с общей ситуацией, мы пересматриваем эту сумму. Сейчас мы принимаем закон о перераспределении расходов. Скорее всего, мы эту сумму сократим на 54 млн рублей», - пояснил глава Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.
Финансирование на покрытие межтарифной разницы закладывается в бюджет ежегодно. На них предприятия естественных монополий проводят ремонт сетей и инфраструктуры, выплачивают заработную плату. Сокращение этой статьи расходов бюджета на этот год не остановит работу коммунальщиков, денег хватит и на объем капитальных ремонтов на уровне прошлого года, и на повышение зарплат сотрудникам. Сколько средств будет заложено в бюджет 2021 года на покрытие межтарифной разницы, пока обсуждается.
Для промышленных предприятий, хозяйствующих субъектов и бюджетных организаций Минэкономразвития предлагает в следующем году увеличить стоимость услуг предприятий естественных монополий. Цифры разные: например, на 21% на теплоснабжение и на 5,5% на водопотребление. Глава Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев с этим предложением не согласен.
«Вы говорили, что не надо повышать тарифы для населения, это правильно. В то же время поднимаете стоимость услуг для экономических агентов. По моему мнению, этого не надо делать в нынешних сложных условиях. Сейчас не самая благоприятная ситуация, идет серьезное снижение производства. Предприятиям нужно помочь выйти из кризиса», - подчеркнул Олег Леонтьев.
Депутаты Верховного Совета и представители Правительства продолжат обсуждать тарифную политику на следующий год, чтобы учесть все замечания и предложения. vspmr.org