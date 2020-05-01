Dnestr.TV

 
0

Интернет-голосование на Votum.md определило лидеров президентской гонки в Молдове

Интернет-голосование на Votum.md определило лидеров президентской гонки в Молдове

Сайт независимых социологических опросов Votum.md провел опрос по выборам президента Молдовы.

Интернет-голосование было запущено 26 мая, пользователям предлагалось проголосовать за наиболее популярных молдавских политиков, которые могли бы претендовать на пост президента страны, передает point.md.

За 3 дня в опросе приняли участие 8416 пользователей.

По результатам голосования, в тройку лидеров вошли:

1. Майя Санду - 31.83% - 2679 голосов

2. Ренато Усатый - 23,22% - 1954 голосов

3. Игорь Додон - 19.39% - 1632 голосов

Опрос не влияет на исход выборов, а само исследование ставит перед собой задачу по изучению политических симпатий граждан Молдовы.

Напомним, срок полномочий президента Молдовы истекает 23 декабря 2020 года. Решением Парламента была установлена дата очередных выборов главы государства - 1 ноября 2020 года.

Накануне осенних выборов, Votum.md проведет еще один опрос, с реальными кандидатами на пост президента.

Напомним, социологический опрос Votum.md о муниципальных выборах в Кишиневе в 2018 году также показал самые точные результаты, по сравнению с прогнозами Центра социологических исследований Молдовы, Барометра общественного мнения и Ассоциации социологов и демографов Молдовы.

Интернет-голосование на Votum.md определило лидеров президентской гонки в Молдове
point.md
  • Сегодня, 20:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна