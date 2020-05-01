Сайт независимых социологических опросов Votum.md провел опрос по выборам президента Молдовы.
Интернет-голосование было запущено 26 мая, пользователям предлагалось проголосовать за наиболее популярных молдавских политиков, которые могли бы претендовать на пост президента страны, передает point.md.
За 3 дня в опросе приняли участие 8416 пользователей.
По результатам голосования, в тройку лидеров вошли:
1. Майя Санду - 31.83% - 2679 голосов
2. Ренато Усатый - 23,22% - 1954 голосов
3. Игорь Додон - 19.39% - 1632 голосов
Опрос не влияет на исход выборов, а само исследование ставит перед собой задачу по изучению политических симпатий граждан Молдовы.
Напомним, срок полномочий президента Молдовы истекает 23 декабря 2020 года. Решением Парламента была установлена дата очередных выборов главы государства - 1 ноября 2020 года.
Накануне осенних выборов, Votum.md проведет еще один опрос, с реальными кандидатами на пост президента.
Напомним, социологический опрос Votum.md о муниципальных выборах в Кишиневе в 2018 году также показал самые точные результаты, по сравнению с прогнозами Центра социологических исследований Молдовы, Барометра общественного мнения и Ассоциации социологов и демографов Молдовы.