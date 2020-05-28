Тройное ДТП в Тирасполе На нерегулируемом перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса водитель автомобиля Audi не уступил дорогу и совершил столкновение с машиной такой же марки, движущейся по главной дороге. От удара вторую Audi отбросило в сторону на Nissan, который ехал во встречном направлении, передает пресс-служба МВД ПМР.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.
Пострадавших нет. Госавтоинспекторы проводят разбирательство.
Авария в Бендерах
Двигаясь по улице Кишинёвской, водитель автомобиля Honda не учёл метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Dacia, которая ехала навстречу. После автомобиль Honda отбросило за пределы проезжей части в дерево.
В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили существенные механические повреждения.
В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекторы рекомендуют водителям быть предельно внимательными. Участникам дорожного движения следует избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию, не превышать безопасную скорость и при ухудшении видимости передвигаться только с включёнными фарами. mvdpmr.org