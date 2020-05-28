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ДТП в Тирасполе и Бендерах

ДТП в Тирасполе и Бендерах

Тройное ДТП в Тирасполе
На нерегулируемом перекрёстке улиц Манойлова и Карла Маркса водитель автомобиля Audi не уступил дорогу и совершил столкновение с машиной такой же марки, движущейся по главной дороге. От удара вторую Audi отбросило в сторону на Nissan, который ехал во встречном направлении, передает пресс-служба МВД ПМР.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения.

Пострадавших нет. Госавтоинспекторы проводят разбирательство.

ДТП в Тирасполе и Бендерах

Авария в Бендерах

Двигаясь по улице Кишинёвской, водитель автомобиля Honda не учёл метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Dacia, которая ехала навстречу. После автомобиль Honda отбросило за пределы проезжей части в дерево.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили существенные механические повреждения.

В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекторы рекомендуют водителям быть предельно внимательными. Участникам дорожного движения следует избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию, не превышать безопасную скорость и при ухудшении видимости передвигаться только с включёнными фарами.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 20:22
  • DTV
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