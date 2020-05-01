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В Приднестровье в вынужденной самоизоляции 1523 человека

В Приднестровье в вынужденной самоизоляции 1523 человека

Пребывание дома граждан, которым предписана двухнедельная самоизоляция, контролирует милиция. В период с 25 по 27 мая правоохранители осуществили около 2600 неоднократных проверок по месту жительства так называемых карантинщиков. В их числе те, кто уже излечился от COVID-19, контактировал с больным коронавирусом или же вернулся из-за рубежа. Выявлено свыше 80 нарушителей. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Четырнадцать дней на самоизоляции будут находиться и 460 человек, въехавших на территорию Приднестровья в течение прошедших трёх суток.

mvdpmr.org
Фото: Зыков Кирилл /АГН "Москва"
  • Сегодня, 06:09
  • DTV
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