Пребывание дома граждан, которым предписана двухнедельная самоизоляция, контролирует милиция. В период с 25 по 27 мая правоохранители осуществили около 2600 неоднократных проверок по месту жительства так называемых карантинщиков. В их числе те, кто уже излечился от COVID-19, контактировал с больным коронавирусом или же вернулся из-за рубежа. Выявлено свыше 80 нарушителей. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Четырнадцать дней на самоизоляции будут находиться и 460 человек, въехавших на территорию Приднестровья в течение прошедших трёх суток.