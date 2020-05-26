Dnestr.TV

 
0

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

В Черноморском порту пресечена контрабанда сигарет более 2,5 миллионов долларов, следовавших из ОАЭ в ЕС через Молдову.

В Черноморском морском порту под руководством Генпрокурора была пресечена крупная контрабанда. В ходе совместной операции пограничной, фискальной служб и СБУ предотвращено незаконное перемещение 3455 ящиков с сигаретами, в которых содержалось 1 727 500 пачек, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на Государственную пограничную службу Украины (ДПСУ).

- По результатам проведенных 15-го и 19 мая обысков на территории Черноморского рыбного порта из незаконного оборота изъят груз сигарет, ориентировочная стоимость которого составляет 69 млн. грн ($2,55 млн), – сообщается на сайте ДПСУ.

До этого оперативники установили, что морским путем транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка груза табачных изделий. Их транспортировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Табачные изделия направлялись через Украину в таможенном режиме «транзит» из Объединенных Арабских Эмиратов в Молдову. По оперативной информации также было установлено, что фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза для незаконной сделки.

- Оформление сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза. По имеющейся оперативной информации, фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза с целью дальнейшей незаконной реализации, – указано в сообщении погранслужбы.

Всего были изъяты 1 727 500 пачек, упаковка табачных изделий не соответствовала действующему украинскому, молдавскому и международном законодательству. На партию контрабандных сигарет наложен арест.

Проводится работа по установлению крупного международного канала контрабанды сигарет.

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)

Госпогранслужба Украины предотвратила организации международного канала контрабанды сигарет. Изъято сигарет на 69 млн. гривен (Фото,Видео)



bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна