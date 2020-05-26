В Черноморском порту пресечена контрабанда сигарет более 2,5 миллионов долларов, следовавших из ОАЭ в ЕС через Молдову.
В Черноморском морском порту под руководством Генпрокурора была пресечена крупная контрабанда. В ходе совместной операции пограничной, фискальной служб и СБУ предотвращено незаконное перемещение 3455 ящиков с сигаретами, в которых содержалось 1 727 500 пачек, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на Государственную пограничную службу Украины (ДПСУ).
- По результатам проведенных 15-го и 19 мая обысков на территории Черноморского рыбного порта из незаконного оборота изъят груз сигарет, ориентировочная стоимость которого составляет 69 млн. грн ($2,55 млн), – сообщается на сайте ДПСУ.
До этого оперативники установили, что морским путем транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка груза табачных изделий. Их транспортировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Табачные изделия направлялись через Украину в таможенном режиме «транзит» из Объединенных Арабских Эмиратов в Молдову. По оперативной информации также было установлено, что фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза для незаконной сделки.
- Оформление сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского союза. По имеющейся оперативной информации, фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза с целью дальнейшей незаконной реализации, – указано в сообщении погранслужбы.
Всего были изъяты 1 727 500 пачек, упаковка табачных изделий не соответствовала действующему украинскому, молдавскому и международном законодательству. На партию контрабандных сигарет наложен арест.
Проводится работа по установлению крупного международного канала контрабанды сигарет.