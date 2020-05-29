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В США протестующие сожгли полицейский участок

В США протестующие сожгли полицейский участок

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, сотрудников успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто не пострадал, сообщил Fox News.
В городе третий день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания. Мэр Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации, такой же режим действует по всей Миннесоте.

В США протестующие сожгли полицейский участок

В ночь на пятницу протестующие сначала окружили участок, а после того как полицейские попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, ворвались в здание и подожгли его, сообщает ria.ru.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента не было бойцов Национальной гвардии, которых губернатор штата мобилизовал для подавления беспорядков.

Люди вышли на улицу после появления "вирусного" ролика с кадрами задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили афроамериканца и надели на него наручники, причем один из офицеров надавил коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

В США протестующие сожгли полицейский участок

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

В 2014 году и последующие годы по США прокатилась волна протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полицейских. Стражей порядка критиковали за чрезмерное применение насилия и расизм.
ria.ru
  • Сегодня, 08:39
  • DTV
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