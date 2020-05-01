В период с 22 по 28 мая на территории республики зафиксировано 174 заявления и сообщения о преступлениях. По 147 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два грабежа (подозреваемые установлены), 19 краж (девять из них раскрыты по горячим следам), одно вымогательство, выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые установлены) и одно преступление в сфере экономики (раскрыто), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы четыре обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны пять госдолжников и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1707 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 33 водителя, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлены 13 таких водителей, г. Бендеры – семь, г. Тирасполь, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов – по три, Слободзейского района – один.
С 22 по 28 мая на территории республики зафиксировано семь пожаров. Четыре пожара зарегистрировано на территории обслуживания г. Бендеры, по одному – г. Тирасполь, Слободзейского (с. Карагаш) и Рыбницкого (с. Жура) районов. Один человвек погиб, четверо пострадали. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены пять человек. mvdpmr.org