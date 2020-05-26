Открытие в Тирасполе пункта выездного консульского обслуживания Посольства России в Молдове откладывается. Это связно с продлением в Приднестровье режима ЧП до 15 июня, пишет novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Посольства Российской Федерации в Республике Молдова.
Ранее сообщалось, что пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе частично возобновит свою работу 1 июня.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня. novostipmr.com