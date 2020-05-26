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Открытие пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе откладывается

Открытие пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе откладывается

Открытие в Тирасполе пункта выездного консульского обслуживания Посольства России в Молдове откладывается. Это связно с продлением в Приднестровье режима ЧП до 15 июня, пишет novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

Ранее сообщалось, что пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе частично возобновит свою работу 1 июня.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня.
novostipmr.com
  • Вчера, 22:12
  • DTV
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