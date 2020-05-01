Денежные компенсации, которые положены индивидуальным предпринимателям по закону о господдержке в период ЧП, многие до сих пор не получили. Или получили только за часть марта. Также в Верховный Совет стали поступать жалобы на то, что центры занятости или налоговые инспекции отказывают в приеме заявлений или в получении права на компенсацию. Депутатский корпус несколько раз вносил в закон о господдержке изменения, которые расширили список получателей выплат и упростили предпринимателям подачу документов. Теперь необходимо только заявление с данными паспорта и номером банковского счета, vspmr.orgпресс-служба ВС ПМР.
Но пока ситуация не изменилась. Чтобы понять почему приднестровские предприниматели не могут вовремя получить положенные по закону деньги, депутаты Комитета по развитию предпринимательства и промышленности сегодня пришли в центр занятости и налоговую инспекцию Тирасполя.
«Перед государством стоит задача оказать в период ЧП помощь людям, которые временно остались без работы. Да, на плечи сотрудников центров занятости легла большая нагрузка по работе с ИП. Но цель, поставленная перед государством, имеет стратегическое значение», – подчеркнул председатель Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун.
Сотрудники центра занятости Тирасполя рассказали парламентариям о механизме обработки заявлений от предпринимателей. Объяснили: процесс часто задерживается из-за неточных данных и плохих копий документов, а отсутствие контактных номеров телефонов тормозит возможность выяснить все точно. Из центра занятости все заявки и документы направляются в налоговую инспекцию. Она должна подтвердить статус предпринимателя и период времени, когда его работа была приостановлена. Только после всех этих процедур сотрудники центров занятости приступают к начислению самой компенсации. Депутаты Комитета по предпринимательству все доводы выслушали. Надеются, что процесс обработки заявлений и выплат пособий исполнительными органами власти пойдет быстрее теперь, когда процесс подачи заявлений максимально упрощен.
«На сегодняшний день в двух учреждениях, которые занимаются приемом, обработкой и начислением компенсаций, есть хорошее межведомственное взаимодействие. Нужно сказать, что для нас это новый опыт, мы никогда не были в такой ситуации. Набивали шишки все вместе. На сегодняшний день механизм максимально отработан, но есть еще над чем работать. В ближайшее время все получат компенсации за март и апрель», – отметил заместитель председателя Комитета по развитию предпринимательства и промышленности Вадим Дони.
Парламентарий отметил: за май размер денежных компенсаций индивидуальным предпринимателям будет устанавливаться отдельно. В зависимости от того, с какого момента предприниматель возобновил свою работу. Поскольку в мае Оперативный штаб начал поэтапно вводить послабления карантинных мер. vspmr.org