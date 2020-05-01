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Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, прошли в пятницу в более чем 10 американских городах. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.

По его данным, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны, пишет ТАСС.

CNN сообщила, что кто-то бросил петарду в сторону полицейских, выстроившихся шеренгой в вестибюле штаб-квартиры. Поступают сообщения о поджогах машин в городском парке.

Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс (демократ) на пресс-конференции обвинила протестующих в том, что они своими действиями позорят имя борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга (1929-1968), родившегося в этом городе.

"Творящееся на улицах Атланты - это не Атланта. Это не в духе Мартина Лютера Кинга, это хаос когда Кинга убили, мы же не творили подобное в нашем городе", - возмутилась Боттомс.

Она призвала протестующих немедленно разойтись по домам и добиваться необходимых преобразований путем волеизъявления на выборах.

Протесты расширяются
Поступают сообщения о стычках с полицией участников демонстрации в районе Бруклин в Нью-Йорке. Полицейские с переменным успехом пытаются не допустить прорыва протестующих через металлические ограждения, установленные вокруг спортивной арены Barclays Center - базы баскетбольного клуба "Бруклин нетс". Из толпы в полицейских полетели пластиковые бутылки с водой.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в пятницу выразил солидарность с участниками демонстраций, но призвал их соблюдать общественный порядок. "Никто не оправдывает поджоги, грабеж и разбой, но все понимают гнев, страх и разочарование протестующих. Справедливость должна восторжествовать", - отметил мэр.

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) четыре человека были задержаны после стычек с сотрудниками правоохранительных органов в ходе многочасовой демонстрации. По данным Associated Press, полицейские применили газ, чтобы под его прикрытием отступить и избежать таким образом более ожесточенных столкновений с толпой.

Сообщения о беспорядках также поступают из Колумбуса (штат Огайо), Хьюстона (штат Техас), Далласа (штат Техас), Финикса (штат Аризона), Сан-Хосе (штат Калифорния), Лас-Вегаса (штат Невада), Шарлотт (штат Северная Каролина) и менее крупных городов страны.

tass.ru
Фото: © AP Photo/Evan Vucci
  • Сегодня, 08:13
  • DTV
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