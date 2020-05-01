Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять участие в саммите Большой семерки, сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Politico.
"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сказал Зайберт.
При этом он подчеркнул, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации с COVID-19 в мире.
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Трамп и Меркель поспорили из-за Севпотока-2 - СМИ
Лидеры США и Германии также разошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем. Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили из-за разногласий по поводу российского газопровода Серверный поток-2, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник 29 мая.
Как пишет korrespondent.net, во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, лидеры двух стран также разошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.
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Официальные представители США и Германии не стали комментировать данные сообщения.
Ранее Вашингтон заявил о готовности ввести новые санкции из-за Северного потока-2. Речь может идти о мерах в адрес фирм, обслуживающих газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ. Подробно в материале Новые проблемы Севпотока-2: США топят газопровод. korrespondent.net