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В республике продолжается посевная кампания

В республике продолжается посевная кампания

В связи с погодными условиями последних 7 дней (осадки по всей территории республики от 8 мм до 45 мм) сроки посева поздних яровых культур удлиняются. Землепользователи пересевают площади погибших сельскохозяйственных культур, надеясь на урожай кукурузы, подсолнечника, кормовых культур.

По оперативным данным территориальных управлений сельского хозяйства по состоянию на 29 мая 2020 года посеяно 29,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, в том числе 23,2 тыс. га кукурузы. Технических культур посеяно 47,6 тыс. га, что составляет 84 % от запланированного, в том числе подсолнечника – 45 тыс. га. Кроме данной культуры завершен сев льна, горчицы, кориандра, продолжают сеять сою, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Посевная площадь овощных культур на 29 мая 2020 года превысила 1 тыс. га, кормовых культур составила 1113 га. Картофеля посажено 193 га (95 % от плана).

По состоянию на 29 мая 2020 года полностью погибло более 40 % посевов. Особенно пострадали посевы рапса – 70 % погибло, а также озимой пшеницы – 45 % погибло и 32 % повреждено. Из 567 га посевов ржи погибло 419 га (74 %). Полностью погиб урожай плодовых культур на площади 512 га, повреждения разной степени наблюдаются на 1100 га насаждений.

ecology-pmr.org
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