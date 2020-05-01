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Россия вдвое снизила транзит газа через Украину

Россия вдвое снизила транзит газа через Украину

Сумма платежей Газпрома за транспортировку при этом не будет снижаться благодаря новому транзитному контракту.

Российский госконцерн ОАО Газпром в январе-мае 2020 года экспортировал в ЕС 20 млрд куб. м через газотранспортную систему Украины. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в соцсети.

По итогам января-мая 2019 года транспортировка российского газа в ЕС сократилась на 7,9%, до 37,629 млрд. м. куб., пишет korrespondent.net

Макогон отметил, что в соответствии с новым транзитным договором между НАК Нафтогаз Украины и ОАО Газпром падение физических объемов прокачки газа не влияет на сумму платежей благодаря условию "качай или плати".

"Украина получит около 7 млрд долл. до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки. Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт", — подчеркнул Макогон.

Как сообщалось, ранее Газпром возобновил транзит своего ресурса в Европу через Беларусь и Польшу по трубопроводу Ямал - Европа.

korrespondent.net
Фото: delo.ua
Газпром будет платить гарантированные суммы до 2025 года даже при полном прекращении транзита через Украину
  • Сегодня, 14:58
  • DTV
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