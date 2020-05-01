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Сегодня ночью на реке частный катер столкнулся с паромом, стоящим у берега. Крики с дрейфующего судна услышали очевидцы. Один из них доплыл до лодки и попытался причалить её к берегу.
На место происшествия вызвали специалистов ГУпЧС МВД.
Транспортное средство течением реки уносило вниз. Подоспевшие спасатели и инспекторы речного транспорта отбуксировали судно к берегу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В катере обнаружили двоих мужчин: 45-летнего погибшего владельца судна и его приятеля. Пострадавшего 54-летнего тираспольчанина госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.
Специалисты проводят разбирательство, в ходе которого установят причину и обстоятельства происшествия.
mvdpmr.org
- Сегодня, 15:03
- DTV
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