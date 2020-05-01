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На въезде в Бендеры реконструируют памятный знак защитникам Приднестровья

На въезде в Бендеры реконструируют памятный знак защитникам Приднестровья

На въезде в Бендеры реконструируют памятный знак защитникам Приднестровья. Его установили в середине 1990-х годов и с тех пор не ремонтировали. В результате кое-где отпала плитка, разрушились ступени, был размыт фундамент.

Вокруг мемориала уложат тёмный керамогранит, а чтобы подойти к памятнику было удобнее, на ступенях постелют нескользящее покрытие, передает Бендерское телевидение.

Реконструкцию ведут сотрудники городской Службы благоустройства и озеленения. Специалисты также облагораживают Мемориал памяти и скорби. К 19 июня на клумбах распустятся колокольчики ярко-красной сальвии. Цвести она будет всё лето. Для контраста на клумбах сформируют белое обрамление.

«Кардинально ландшафт не изменится, пересмотрели цветовую гамму. Сейчас мемориал меняет свой вид за счёт того, что добавляются другие растения», – рассказывает директор Службы благоустройства и озеленения г. Бендеры Николай Штепа.

В прошлом году по поручению Президента Вадима Красносельского на мемориальном комплексе Борисовского кладбища привели в порядок могилы защитников ПМР, не только погибших, но и умерших в мирное время – всего около 250 захоронений. Теперь слово за озеленителями: предпочтение отдадут розам.


bendery.tv
  • Сегодня, 15:06
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