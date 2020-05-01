Численность детей в Молдове неуклонно сокращается. Об этом свидетельствуют данные Бюро статистики в РМ, обнародованные в преддверии Международного дня защиты детей - 1 июня.
На начало 2020 г. в РМ было 583,2 тыс. детей до 18 лет, почти на 7 тыс. меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости в 2019 г. составил 12,2 новорожденных на тысячу жителей, самый низкий показатель за последние пять лет, передает infotag.md
51,3% новорожденных - мальчики, при этом соотношение численности полов составляет 105 мальчиков на 100 девочек.
Почти каждый пятый ребенок родился вне брака, общий процент внебрачных детей равнялся 19,3%.
Средний возраст женщин, родивших в первый раз, составил 25,2 г. В сельской местности - 24,1 г., а в городах - 27.
В Молдове на начало 2020 г. действовало 1486 дошкольных учреждений с 149,7 тыс. детей. Охват детей дошкольными учреждениями составил 93,2%.
Школьным образованием охвачено 90,2% детей 7-18 лет. В 1226 учебных заведениях обучалось 333,1 тыс. детей (-1 тыс.).