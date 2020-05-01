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В Молдове в первом квартале средняя зарплата в наиболее высокооплачиваемом секторе составила 17,7 тысяч леев

В Молдове в первом квартале средняя зарплата в наиболее высокооплачиваемом секторе составила 17,7 тысяч леев

В первом квартале этого года средний номинальный ежемесячный доход составил 7633,9 лея. Наибольшие значения среднемесячного заработка были зафиксированы в информационно-коммуникационной деятельности (17786,3 лея), финансовой и страховой деятельности (13728,5 лея), а также в производстве и поставках электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционированного воздуха (11820,7 лея), передает IPN.

По данным Национального бюро статистики в РМ, самые низкие значения среднемесячного заработка были зарегистрированы в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (4842,6 лея), гостиничном хозяйстве и общественном питании (5152,2 лея), искусстве, развлекательных мероприятиях и досуге (5587,4 лея).

По сравнению с первым кварталом 2019 года во всех видах экономической деятельности был отмечен рост доходов (от 3,8 до 17,1%), за исключением деятельности органов государственного управления и обороны, обязательного социального страхования, в котором произошло снижение зарплаты (на 0,7%).

В бюджетном секторе среднемесячная заработная плата в первом квартале этого года составила 7086,0 лея, а в (реальном) секторе экономики - 7834,2 лея.

Индекс реальной заработной платы за первый квартал 2020 года (рассчитанный как соотношение между индексом валовой номинальной заработной платы и индексом потребительских цен) по сравнению с первым кварталом 2019 года составил 103,7% или рост на 3,7% по сравнению с уровнем прошлого года.

ipn.md
  • Сегодня, 15:20
  • DTV
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