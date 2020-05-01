Изменения внесены в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий физическим лицам-предпринимателям не платить минимальный единый социальный взнос за месяцы, когда они не получили прибыли. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в офисе президента, пишет korrespondent.net.
Соответствующие изменения внесены в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
Перечень освобожденных от уплаты ЕСВ дополнен ФЛП-пенсионерами и инвалидами. Но они смогут быть плательщиками ЕСВ при условии добровольного участия в пенсионных программах.
Также от уплаты налога освободили предпринимателей, ведущих независимую профессиональную деятельность - при условии взятия их на учет как ФЛП и осуществления ими одного вида деятельности. korrespondent.net