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Украина проведет совместные с США учения Sea Breeze-2020 только на море

Украина проведет совместные с США учения Sea Breeze-2020 только на море

Украина приняла решение провести международные учения Sea Breeze-2020, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, однако они пройдут исключительно на море с применением авиации. Об этом в субботу сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

"В этом году в целях соблюдения мер безопасности учения будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций на море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в Sea Breeze-2020 примут участие около 10 стран, а "одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО". Командование ВМС сообщило, что в субботу в Одессе в ходе заключительной части по планированию учений был окончательно согласован проект их проведения, передает ТАСС.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной радой законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. Согласно документу, на Украине в текущем году планируется провести украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры "Юг-2020", украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

В начале апреля власти Украины отложили на неопределенный срок все международные военные учения из-за ситуации с распространением коронавируса.
tass.ru
  • Сегодня, 07:48
  • DTV
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