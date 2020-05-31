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Илон Маск рассмеялся над «батутом» Рогозина

Илон Маск рассмеялся над «батутом» Рогозина

Изобретатель и генеральный директор компании SpaceX после запуска корабля Crew Dragon отреагировал на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том что «США будут использовать батуты вместо кораблей», передает NASA.

Когда Маска на пресс-конференции по случаю успешного запуска пилотируемого корабля попросили прокомментировать соответствующее высказывание Рогозина, он ответил, что «батут работает» и рассмеялся, передает gazeta.ru

В свою очередь директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что получил официальные поздравления Роскосмоса.

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22.22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

gazeta.ru
  • Сегодня, 10:10
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