Украинский лидер Владимир Зеленский представил декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, так, доходы президента незалежной и членов его семьи в минувшем году составили более одного миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения пресс-службы главы государства.
"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен (1,06 миллиона долларов – ред.). Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен (133,8 тысячи долларов – ред.) ", – отметили в пресс-службе украинского президента. Уточняется, что с мая 2019-го Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила примерно 7,8 тысячи долларов.
Также в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 189,5 тысячи долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 193,3 тысячи долларов. Президент Украины задекларировал 164,4 тысячи долларов, которые были получены от продажи недвижимости в центре Киева, на улице Большой Васильковской, принадлежавшей его супруге. "Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривны (9,1 тысячи долларов – ред.). Владимир Зеленский весной 2019 избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited", – добавили в пресс-службе.
Пять тысяч знаков в одной из ведущих газет США. Публикация Зеленского понятна даже тем, у кого средний уровень английского. И даже без гугл-транслейтов ясно, что она для массового англоязычного читателя. И массивного спонсора.
Тем не менее Зеленский продолжает оставаться владельцем многих торговых марок.В частности, в прошлом году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. Поясняется, что стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 1,7 миллиона долларов. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая тоже была оценена этой компанией, составила 544 тысячи долларов.
"На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти (вид лицензионного вознаграждения – ред.) от использования торговых марок в сумме 548 тысяч гривен (более 20 тысяч долларов – ред.), поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли", – подчеркнули в пресс-службе. Помимо этого, семья Зеленских получила почти 119 тысяч долларов за сдачу в аренду квартиры на территории Великобритании. Украинский лидер потратил в ушедшем году 427 тысяч долларов в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты незалежной. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers ушла 21 тысяча долларов.
Более того, по декларации, доступной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в собственности президента и его жены числятся несколько квартир, в том числе в Крыму и Великобритании, паркомест, домов, в том числе в Италии, а также доли квартир в совместной собственности с партнерами по "Кварталу 95".
У Зеленского есть пять недостроенных отельных номеров в Грузии. Еще он задекларировал пять элитных часов – Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet. У первой украинской леди есть часы Piaget, Breguet, а также сережки и кольцо с бриллиантами Graff.