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Пункт пропуска Бендеры-Варница под контролем у сотрудников милиции

Пункт пропуска Бендеры-Варница под контролем у сотрудников милиции

Две недели назад Оперативный штаб принял решение открыть транспортное сообщение с Варницей и Северным. Только проехать на территорию села и в микрорайон можно по специальным разовым пропускам. Их выписывают милиционеры. Причина тоже должна быть веской, объективной и обоснованной.

Однако некоторые предприимчивые горожане пытаются обманом через Варницу проникнуть на территорию Молдовы.
Чтобы получить пропуск, приводят милиционерам доводы, не соответствующие действительности, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Так, супружеская пара попросилась на Варницу, сославшись на то, что там родительский огород, который необходимо обработать. Милиционеры выяснили, молодые люди работать на огороде и не собрались, а прямиком направились в соседнее молдавское село Гура Быкулуй.

Супругов вернули в г. Бендеры. Теперь у них двухнедельный карантин, за соблюдением которого следят сотрудники УВД.

Ещё один бендерчанин под предлогом навестить родственников пересёк границу, а затем покинул территорию Варницы.
Сейчас милиционеры ждут его возвращения. Мужчине также будет предписан карантин.

«Такие меры вынужденные, - отметил Евгений Черногоров, начальник ОВД "Северный", - карантин не отменён. Мы не допустим неправомерного и незаконного перемещения в другое государство. Тем, кому необходимо пересечь границу, должны понимать, по возвращению их ждёт 14-дневный карантин. Выдачу специального пропуска рассматривает только Оперативный штаб».
mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:32
  • DTV
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