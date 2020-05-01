Две недели назад Оперативный штаб принял решение открыть транспортное сообщение с Варницей и Северным. Только проехать на территорию села и в микрорайон можно по специальным разовым пропускам. Их выписывают милиционеры. Причина тоже должна быть веской, объективной и обоснованной.
Однако некоторые предприимчивые горожане пытаются обманом через Варницу проникнуть на территорию Молдовы. Чтобы получить пропуск, приводят милиционерам доводы, не соответствующие действительности, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Так, супружеская пара попросилась на Варницу, сославшись на то, что там родительский огород, который необходимо обработать. Милиционеры выяснили, молодые люди работать на огороде и не собрались, а прямиком направились в соседнее молдавское село Гура Быкулуй.
Супругов вернули в г. Бендеры. Теперь у них двухнедельный карантин, за соблюдением которого следят сотрудники УВД.
Ещё один бендерчанин под предлогом навестить родственников пересёк границу, а затем покинул территорию Варницы. Сейчас милиционеры ждут его возвращения. Мужчине также будет предписан карантин.
«Такие меры вынужденные, - отметил Евгений Черногоров, начальник ОВД "Северный", - карантин не отменён. Мы не допустим неправомерного и незаконного перемещения в другое государство. Тем, кому необходимо пересечь границу, должны понимать, по возвращению их ждёт 14-дневный карантин. Выдачу специального пропуска рассматривает только Оперативный штаб». mvdpmr.org