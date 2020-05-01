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Сегодня отмечается Всемирный день отказа от курения

Сегодня отмечается Всемирный день отказа от курения

Сегодня, 31 мая, всемирный день отказа от курения. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. В этом году ВОЗ обращает внимание на то, как табачные компании пытаются привлечь молодое поколение.

По данным всемирной организации здравоохранения табачные компании используют массу хитроумных и коварных уловок, чтобы привлечь новое поколение. Компании рекламируют свой товар в фильмах и сериалах, наглядно размещают табачную продукцию на уровне глаз ребенка, рядом с игрушками или сладостями, передает noi.md tuk.md.

Они также занимаются скрытой рекламой – используют социальные сети и спонсируют известных сетевых персонажей. Продвигают табачные изделия через спонсорство молодежных мероприятий.

В Республике Молдова, согласно данным Глобального исследования подростков по курению – 16,3 % подростков в возрасте от 13-15 лет являются активными курильщиками и около 10 % из них потребляют другие виды табачной продукции.

В 2020 году ВОЗ привлекает внимание общественности к теме – защита молодежи от манипуляций табачной промышленности и предотвращения потребления табака. На протяжении десятилетий индустрия намеренно использовала стратегическую и агрессивную тактику для привлечения молодых людей к табаку и табачной продукции.

noi.md
  • Сегодня, 17:38
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