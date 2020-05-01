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В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Минюсте говорят, что таким образом государство зарабатывает деньги на ремонт в бесплатных камерах и убирает коррупцию на этапе распределения между камерами.

В Запорожье, в Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр открыли платные камеры в СИЗО, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Стоимость зависит от срока пребывания. В Запорожье сутки в такой камере обойдутся в 570 гривен, неделя - 1990 гривен, месяц - 3410 гривен. В Вольнянске: сутки - 540 гривен, неделя - 1900, месяц - 3260. В Днепре: 880, 2200 и 3060 гривен соответственно, передает korrespondent.net.

"Как правило, люди, совершившие тяжкие преступления не могут и не платят за платные камеры. Камеры рассчитаны на беловоротничковую преступность - мошенничество с финансовыми ресурсами, или те, кто не может заплатить залог или ожидают пока залог будет зачислен", - отметил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В частности, в Запорожском СИЗО находятся 700 человек, в учреждении есть 120 камер для содержания спецконтингента. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 26 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь.

Малюська отметил, что таким образом государство зарабатывает деньги на ремонт в бесплатных камерах, "ведь там ужас", а также убирает коррупцию на этапе распределения между камерами.

"Пусть за лучшую камеру платят не взяткой, а платежом в бюджет", — добавил министр.

Напомним, что Минюст анонсировал создание платных камер в СИЗО еще 18 апреля.

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО
korrespondent.net
Фото: Facebook Денис Малюська
  • Сегодня, 17:48
  • DTV
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