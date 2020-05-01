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Украина снова закрыла все пункты пропуска на границе с Приднестровьем

Украина снова закрыла все пункты пропуска на границе с Приднестровьем

Украина снова закрыла все пункты пропуска на границе с Приднестровьем, которые возобновили свою работу в пятницу, 29 мая.

Как сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР, 30 мая в 18:00 украинские пункты пропуска приостановили свою деятельность.

Напомним, с 16 марта 2020 Украина по рекомендации Молдовы закрыла все свои автомобильные пункты пропуска на границе с Приднестровьем. Импорт в ПМР, в том числе и жизненно важных лекарств, мог осуществляться только через автомобильный пункт пропуска «Тудора - Староказачье» на молдо-украинской границе, который остался открытым, сообщает novostipmr.com.

Кишинёв начал задерживать или полностью блокировать импорт грузов в Приднестровье. Препятствия создавались для въезда/выезда граждан и автомобилей для гуманитарных целей: возвращения граждан, приобретения медикаментов и медоборудования, реактивов для проведения лабораторных анализов COVID-19. Власти Молдовы применяют необоснованные административные и бюрократические барьеры и мешают Приднестровью осуществлять экономическую деятельность и противостоять пандемии.

Сейчас на границе Молдовы и Украины снова задержаны грузы с медикаментами для Приднестровья. Некоторые машины ждут пропуска больше недели.novostipmr.com
  • Сегодня, 17:51
  • DTV
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