По состоянию на утро первого июня в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 59 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 12 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 384 пациента, из них 13 несовершеннолетних. Диагноз «пневмония» подтверждён у 127 госпитализированных. В реанимации – шесть человек, к аппарату ИВЛ подключены два пациента. В больнице Кишинёва находится одна женщина, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зафиксировано 989 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 38 человек. Успешно прошли курс лечения 566 пациентов. mvdpmr.org