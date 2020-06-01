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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на утро первого июня в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 59 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 12 детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 384 пациента, из них 13 несовершеннолетних. Диагноз «пневмония» подтверждён у 127 госпитализированных. В реанимации – шесть человек, к аппарату ИВЛ подключены два пациента. В больнице Кишинёва находится одна женщина, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зафиксировано 989 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 38 человек. Успешно прошли курс лечения 566 пациентов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:48
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