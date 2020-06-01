Власти РМ разработали проект новых поправок к Уголовному кодексу.
Согласно проекту, участие в незаконных гонках на общественных дорогах будет наказываться штрафом в 650 условных единицах, либо бесплатными работами в пользу общества до 240 часов, передает bloknot-moldova.md.
В случае, если вследствие проведения незаконных гонок кто-то пострадал, штраф будет увеличен до 700 условных единиц, общественных работ до 240 часов, лишения свободы до трех лет и лишение прав до двух лет.
Напомним, что из-за незаконных автомобильных гонок 17 мая в Кишиневе произошло страшное ДТП, в результате которого погибло два человека.