Негативный экономический эффект, вызванный мировой пандемией COVID-19, с апреля начал вносить свои коррективы в объём денежных средств, полученных из-за рубежа приднестровцами по системам денежных переводов.
По данным Приднестровского республиканского банка, величина данного показателя за апрель 2020 года сократилась на 13% по сравнению с сопоставимым значением предыдущего года и на 16,2% – по сравнению с предыдущим месяцем.
За четыре месяца текущего года физическими лицами переведено денег в республику столько же, как и в прошлом году за аналогичный период. Всего за январь-апрель 2020 года через приднестровские банки на территорию республики были перечислены средства в размере 31,3 млн долларов США. В сопоставимом периоде 2019 года – 31,2 млн долларов США в эквиваленте, пишет newspmr.com.
Подавляющая часть личных трансфертов в отчётном периоде поступила через международную систему денежных переводов «Золотая Корона» – 37,5% от общего объёма полученных ремитенций. Далее следуют «Western Union» – 29,9%, международная сеть «Contact» – 14,7%, «MoneyGram» – 11,7%, «Юнистрим» – 6,1%. Платёжная система «Blizko» в апреле текущего года прекратила свою деятельность.
За год значительно выросли переводы по системам «MoneyGram», «Western Union» и «Contact» – на 34,7%, 17,3% и 5,0% соответственно. «Юнистрим» и «Золотая Корона» наоборот просели – на 51,1% и 30,5% соответственно.
По итогам апреля 2020 года переводы из стран ближнего зарубежья составили 60,6% совокупной величины полученных средств, из стран Европейского союза – 21,6%, из остальных стран мира – 17,8%. В сравнении с мартовским уровнем положительная динамика регистрировалась лишь по переводам из стран Европейского союза – на 5,5%. Входящие трансферты из стран СНГ сократились на 21,2%, из прочих стран – на 19,1%.
По отношению к базисному периоду 2019 года денежные отправления из стран Евросоюза увеличились на 25,3%, из стран ближнего зарубежья и прочих стран мира сократились на 20,2% и 18,0% соответственно.
Основное влияние на формирование данных показателей оказало закрытие границ между государствами, введение ограничительных карантинных мер с целью купирования коронавируса. Как следствие, уменьшение финансового потока из России и Израиля. В то же время, денежные поступления выросли из Украины, Германии и Молдовы.
Основной поток денежных средств был зарегистрирован из первой десятки стран-доноров: Российской Федерации – 53,1% от общей суммы входящих переводов, Израиля – 7,4%, Германии – 6,2%, США – 5,3%, Италии – 4,8%, Украины – 4,3%, Польши – 2,4%, Чехии – 2,3%, Молдовы – 2,1%, Турции – 1,4%.
В целом на долю указанных выше государств пришлось 89,3% всех поступлений.
В валютной структуре входящих переводов превалировали доллары США – 48,9% от всего объёма поступивших средств. Удельный вес российского рубля зафиксирован на уровне 27,5% и евровалюты –23,2%. Объём операций в молдавских леях оценивался в 0,4%.
В сравнении с предыдущим годом, транзакции в евровалюте возросли на 6,2%, в молдавских леях – на 0,4%. Трансферты сократились в долларах на 6,2% и российских рублях – на 0,4%.