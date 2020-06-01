Обстановка в Белоруссии перед президентскими выборами накаляется, и речь идет о спланированных акциях. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, комментируя инцидент в Гродно, где во время пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, передает ТАСС.
"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции", - сказал Казакевич. По его словам, МВД располагает достаточными силами и средствами для того, "чтобы максимально эффективно нейтрализовать угрозы". Он обратил внимание, что в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили в прошлом году выборы в парламент. "То есть сами комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают", - отметил первый замминистра.
29 мая во время предвыборного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую был задержан руководитель ее инициативной группы, блогер Сергей Тихановский и порядка 10 его соратников. Возбуждено уголовное дело по статье за "насилие в отношении сотрудников милиции".
Ранее сообщалось, что сотрудники милиции задержали по всей стране 20 активистов. Официального подтверждения этих данных пока не было.
Поддерживающие Светлану Тихановскую и других претендентов на участие в предвыборной кампании на пост президента Белоруссии граждане страны провели пикеты в ряде городов республики.
Пришедшие на проходившее в столице мероприятие активисты ставили подписи в поддержу выдвижения Тихановской, а также бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало и экс-председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико кандидатами в президенты страны.
Пикеты также прошли в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и других городах. По данным правозащитников, сотрудники милиции задержали по всей стране 20 участвовавших в акциях общественных активистов. Официального подтверждения этих данных пока не было.
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. 21 мая стартовал сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов в президенты. ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей, один из претендентов заявил об отказе в президентской кампании. tass.ru