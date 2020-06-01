С сегодняшнего дня украинцам разрешили посещать спортивные заведения и спортзалы, а также ездить в поездах. Начиная с понедельника, 1 июня, Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов, сообщает korrespondent.net.
Так, с сегодняшнего дня в Украине разрешено следующее:
- работа бассейнов и спортзалов; - посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы; - запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в спортзалах или бассейнах. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:
- температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются); - все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах; соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе); - групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.
При этом на время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:
- использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей); - размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов; - функционирование спа-зон и оказания услуг массажа; - функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается); - функционирование детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями; - проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт; - проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет; выдача многоразовых полотенец клиентам.
Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:
- для индивидуального посещения; - для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше; - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах; - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.
Правила пользования поездами:
В Укрзализныце опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:
- пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках; - измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
При этом в Укрзализныце добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. korrespondent.net