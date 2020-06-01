Dnestr.TV

 
0

В Украине ввели третий этап ослабления карантина

В Украине ввели третий этап ослабления карантина

С сегодняшнего дня украинцам разрешили посещать спортивные заведения и спортзалы, а также ездить в поездах.
Начиная с понедельника, 1 июня, Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов, сообщает korrespondent.net.

Так, с сегодняшнего дня в Украине разрешено следующее:

- работа бассейнов и спортзалов;
- посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
- запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в спортзалах или бассейнах. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:

- температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);
- все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах; соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);
- групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.

При этом на время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:

- использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;
- функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);
- функционирование детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
- проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет; выдача многоразовых полотенец клиентам.

Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:

- для индивидуального посещения;
- для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
- при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
- при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами:

В Укрзализныце опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

- пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
- измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

При этом в Укрзализныце добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Акция "Вечный огонь - вечно в сердцах!"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Акция "Вечный огонь - вечно в сердцах!"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна