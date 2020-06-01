Dnestr.TV

 
0

После 4 дней остановки. Транзит газа через "Ямал-Европу" возобновился

После 4 дней остановки. Транзит газа через "Ямал-Европу" возобновился

Транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" возобновили после четырехдневной остановки. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего сырье на территории Германии.

С 6:00 до 7:00 прокачали 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%, сообщает ria.ru.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. В мае бронирование мощностей осуществлялось посуточно, а аукционы на весь июнь и на третий квартал были проведены заранее, по их итогам было зарезервировано 94% и 80% мощности газопровода соответственно.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.

ria.ru
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Акция "Вечный огонь - вечно в сердцах!"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Акция "Вечный огонь - вечно в сердцах!"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна