Несмотря на пандемию коронавируса, уровень смертности в Приднестровье снизился. Количество умерших в течение пяти месяцев текущего года на 7,5% (217 случаев) меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Это говорит об эффективности профилактических мер, принимаемых на государственном уровне, отмечали в ходе сегодняшнего заседания Оперативного штаба при Президенте ПМР.
Что касается показателей, имеющих отношение к COVID-19: за все время в республике зарегистрировано 989 случаев инфицирования. 59 человек ожидают результатов тестирования. 38 граждан, заразившихся коронавирусом на фоне иных заболеваний, умерло (летальность 3,8%). 566 приднестровцев (57,2% от числа заболевших) справились с COVID-19. В лабораторных условиях проведено 8126 тестов, 713 из них – за четыре минувших дня. За это время выявлено 25 носителей вируса, в два раза больше случаев выздоровления. Активно практикуется экспресс-тестирование, которым охвачены различные категории граждан. Значительное превалирование количества выздоравливающих над числом выявляемых носителей вируса при массовом тестировании населения подтверждает, что избранная тактика борьбы с распространением коронавируса в Приднестровье достаточно эффективна, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
В республике по-прежнему действует режим Чрезвычайного положения, ограничен въезд иностранцев, состояние вернувшихся на родину из-за рубежа граждан ПМР тщательно контролируется. За четыре минувших дня в Приднестровье въехало 194 жителя республики, все они находятся в условиях самоизоляции. Всего в ПМР на сегодняшний день на домашнем карантине 1867 человек. Инспекционные визиты носят постоянный характер. За несколько дней к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлечено 113 граждан, а всего за время действия ограничительных мер – 1647 лиц.
В республике продолжается поэтапное смягчение карантинных ограничений. С сегодняшнего дня приступили к работе стоматологи и сотрудники поликлинических служб, не достигшие пенсионного возраста. Учреждения этих направлений работают строго по записи. Возвращаются в строй спортивные секции, культивирующие виды спорта, занятия которыми возможны на свежем воздухе. Начало лета встретили и возобновленной продажей с открытых прилавков цветов. Завтра на рынках появится плодоовощная продукция местного производства. На четверг планируется открытие террас летних кафе. Пока в ограниченном режиме – с минимальным (до 4 человек) количеством посетителей за столом и обязательным дистанцированием (расстояние между столами не меньше трех метров). Оперштаб считает целесообразным частично возобновить движение общественного транспорта. Троллейбусы выйдут на линии для доставки сотрудников предприятий к месту работы. Главам госадминистраций предстоит запросить информацию о потребности, сформировать поименные списки и организовать лимитированное движение электротранспорта по строго установленным маршрутам. Выход на дороги маршрутных такси – следующий этап. Решение на этот счет будет принято в четверг. К этому времени профильные специалисты подготовят правовую базу с росписью механизма. Предлагаемая дата реализации – начало будущей недели. Речь пока идет только о городских маршрутах.
Инициатива Главы государства, озвученная на сегодняшнем совещании: при учете стажа засчитывать гражданам, напрямую задействованным в антикоронавирусной деятельности, время работы (службы) в контакте с носителями COVID-19 из расчета день за три. Предложение поддержано членами Оперштаба. Готовятся соответствующие документы.
Участники заседания заслушали доклады главврачей крупнейших медучреждений и коронавирусных госпиталей республики о положении дел на местах. В целом ситуация штатная. president.gospmr.org