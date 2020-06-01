Глава инспектората полиции Буюкан Олег Берлиба сообщил, что сообщение о бомбе отправил неизвестный по электронной почте. В ходе проверки саперы не обнаружили взрывчатых веществ в здании, сообщение о бомбе оказалось ложным.
Сейчас устанавливается личность отправителя. Открыто уголовное дело, передает deschide.mdРанее на электронную почту посольства Российской Федерации пришло письмо с сообщением о бомбе. Информацию подтвердил представитель полиции Алексей Гросу. Весь персонал посольства был эвакуирован, а зона вокруг здания изолирована.
Пресс-секретарь управления полиции Кишинева Наталья Стати рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что сообщение о бомбе в здании посольства России в Молдове оказалось ложным.
"После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов", - заявила Стати. Она уточнила, что в сумке нашли одежду.
Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 11.27. Неизвестный заявил, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Позже оцепление сняли.
Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.