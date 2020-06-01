Протестующие подожгли в воскресенье вечером Епископальную церковь Святого Иоанна, расположенную в Вашингтоне на площади Лафайет-сквер, неподалеку от Белого дома. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на местную полицию.
Как пишет издание, пожар начался в подвале церкви, возгорание вскоре было ликвидировано пожарными. По словам представителя пожарной службы Вито Маггиоло, серьезного ущерба зданию нанесено не было. Кроме того, по информации The Washington Post, в 22:00 по местному времени (05:00 1 июня мск) неизвестный сорвал американский флаг около здания церкви и бросил его в полыхающий неподалеку костер. Другой протестующий исписал стены религиозного учреждения граффити "Дьявол на другой стороне улицы", передает ТАСС.
В свою очередь, епископ Епископальной епархии Вашингтона Марианн Будде заявила, что возгорание произошло в подвальном помещении церковно-приходской школы. В момент пожара никого в здании не было, добавила Будде.
Епископальная церковь Святого Иоанна, которую часто называют "президентской", известна тем, что все президенты США с момента ее постройки в 1815 году хотя бы один раз за время на посту руководителя государства посещали ее.
На этой неделе в интернете появилась видеозапись задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.
Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.
NBC: полицейские в ряде городов США присоединяются к акциям протеста в память о Флойде
Некоторые полицейские присоединяются к проходящим в американских городах мирным акциям протеста в память о погибшем в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканце Джордже Флойде. Как сообщила в понедельник телекомпания NBC, это происходило в последние несколько дней в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган, Оклахома, Техас.
"Видео с нью-йоркскими полицейскими, преклонившими колени на улице в воскресенье вместе с демонстрантами, - свидетельство раскола, произошедшего в рядах американских правоохранительных органов, который проявился в том, что некоторые стражи порядка осудили действия своих коллег, приведших к смерти Флойда, и присоединились к протестующим", - отметила NBC.
Телекомпания приводит слова начальника полиции Хьюстона (штат Техас), где вырос Флойд и проживает его семья, Арта Асевидо: "Смерь Флойда должны осудить все сотрудники правоохранительных органов". В минувшую субботу он принял участие в марше протеста, прошедшем в городе. Асевидо публично выразил поддержку тем, кого возмутил произошедший в Миннеаполисе 25 мая инцидент.
В городке Флинт-Тауншип (штат Мичиган), продолжает Эн-би-си, шериф округа Дженеси Крис Свансон, когда демонстранты в субботу подошли к зданию полицейского участка, вышел им навстречу, снял шлем и произнес: "Мы на самом деле хотим быть сейчас с вами". В Санта-Крус (штат Калифорния) глава полиции Энди Миллс вместе с мэром Джастином Каммингсом тоже присоединились к маршу, чтобы "привлечь внимание в насильственным действиям в отношении афроамериканцев".