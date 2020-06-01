С инициативой о многократном увеличении штрафов за нарушение законодательства об охране окружающей среды выступило Министерство юстиции в РМ.
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рассмотрело инициативу Министерства юстиции о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях Республики Молдова в части увеличения штрафов за нарушение законодательства об охране окружающей среды. Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой ведомства сегодня, 1 июня, штраф за нарушение лесного законодательства будет увеличен до 16 тыс. леев, а за незаконное использование земель из лесного фонда – до 17,5 тыс. леев, сообщает bloknot-moldova.md.
Кроме этого, предлагается увеличить штраф за нарушение правил водопользования. Таким образом, предприятия, у которых отсутствуют сооружения для предотвращения загрязнения вод, будут штрафовать на 15 тыс. леев вместо нынешних 1,5 тыс. леев. Такой же штраф ожидает любителей мыть машины в неположенных местах. А штраф за несоблюдение правил охраны и использования подземных вод может вырасти с 900 до 9000 леев.
В Министерстве пришли к выводу, что действующие на данный момент санкции за нарушение законодательства об охране окружающей среды неэффективны, что приводит к неосознанности нарушителями негативных и необратимых последствий их действий.