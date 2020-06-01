На основании решения национальных властей, совместный пограничный пункт пропуска "Первомайск-Кучурган", расположенный на центральном участке молдо-украинской границы, возобновит свою работу 2 июня с 08:00.
По данным ведомства, будет возобновлено движение через указанный пункт пропуска как для грузоперевозчиков, так и для пассажиров, но в условиях сохранения определенных ограничений на движение, налагаемых на период пандемии.
Пограничная полиция и таможенная служба призывают участников трансграничного движения получать информацию из официальных источников об условиях пересечения границы, передает point.md.
С понедельника, 1 июня, возобновлена деятельность пунктов пересечения границы Бричаны-Россошаны (автомобильный/международный), Крива - Мамалига (автомобильный/международный) и Мирное - Табаки (автомобильный/международный), но с сохранением ограничений дорожного движения, введённых в период пандемии.