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Госавтоинспекция информирует

Госавтоинспекция информирует

Сегодня, 2 июня, в МРЭО г. Тирасполь в тестовом режиме вводится онлайн-запись на госуслуги по регистрации транспортных средств. Теперь гражданам не нужно будет стоять в живых очередях.

Для электронной записи в МРЭО необходимо позвонить по телефону 123 и указать свои данные. Либо заполнить заявление в личном кабинете на сайте МВД.

После записи гражданину укажут время и день, когда необходимо явиться в МРЭО с соответствующими документами для получения госуслуги, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», нужно прийти с паспортом в информационный центр МВД по адресу г. Тирасполь, ул. Розы Люксембург, д. 66 б с 8:30 до 17:30.

В других городах необходимо обратиться в территориальные органы внутренних дел, в зональные отделения информации. Их адреса и телефоны можно найти на сайте МВД ПМР, в разделе - «Личный кабинет».

Регистрация в «Личном кабинете» даёт возможность получать уведомления о штрафах, а также оплачивать их онлайн с 10%-ной скидкой.

Электронная запись на услуги пока вводится только в МРЭО Тирасполя в тестовом режиме. В дальнейшем так будут работать все территориальные отделения МРЭО.

В ведомстве считают, это нововведение позволит избежать очередей, работа МРЭО будет более прозрачной и исключит любую коррупционную составляющую.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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