Государственная управляющая компания действует с 2018 года. Под ее управлением работает 10 государственных предприятий. Это, например, ЗАО «Каменский консервный завод», ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат», ОАО «Бендерский речной порт», ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой и ОАО «Тирнистром».
По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, основная задача Государственной управляющей компании – развитие производственных активов государства и организация эффективного менеджмента предприятий, передает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
«Мы видим прирост налоговых поступлений, увеличение продаж и изменение финансовых показателей. Было убыточное предприятие, после передачи в управление ГУК стало – безубыточным, прибыльным», - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Сергей Оболоник привел в пример Каменский консервный завод, который до 2018 года был на грани банкротства, но теперь приносит прибыль и заинтересовал отраслевого инвестора. На этой неделе ожидается окончательный расчет за контрольный пакет акций Каменского консервного завода: в бюджет республики поступит более 21 млн рублей.
«В 2018 и 2019 годах с предприятиями проводилась непосредственная работа и взаимодействие. А в 2020 году ожидаем наибольших результатов. Свои коррективы внесет экономический спад, вызванный коронавирусом. Но даже по сравнению с пятью месяцами 2017 года, уже видно, что есть рост налоговых отчислений», - рассказал парламентариям директор ГУК Виктор Добров.
У депутатов Верховного Совета к Виктору Доброву и Сергею Оболонику было много вопросов. Они касались работы Государственной управляющей компании с конкретными предприятиями.
«Не ошибается тот, кто не работает. Депутаты Верховного Совета ПМР указали на некоторые ошибки, они все «взяты на карандаш». Уверен, что 2020 год пройдет с меньшими ошибками», - отметил спикер парламента Александр Коршунов.
Он подчеркнул: в основном депутаты остались довольны результатом работы ГУК за 2019 год. Сейчас большинство предприятий, которые курирует ГУК, показывают положительный результат от деятельности. Это позволяет вывести их из зоны убыточности. Увеличились налоговые поступления и фонд оплаты труда, по сравнению с 2017 годом стало больше и рабочих мест.
«Мультипликативный эффект от деятельности Государственной управляющей компании за предыдущие 2 года достаточно положительный. Суммы поступлений в бюджет увеличились на миллионы рублей, фонд оплаты труда увеличился на сотни тысяч рублей. Это вселяет оптимизм. Наши предприятия восстанавливают свои активы, свои производственные мощности. Параллельно рассчитываются с работниками предприятий по заработной плате, с кредиторами и с бюджетом республики», - отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов. vspmr.org