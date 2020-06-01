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Два новых землетрясения произошли рядом с Молдовой за последние сутки

Два новых землетрясения произошли рядом с Молдовой за последние сутки

Как передает румынский Институт физики Земли, за последние 24 часа в регионе Вранча была отмечена сейсмическая активность.

Первые подземные толчки были зарегистрированы 2 мая в 14:12 по местному времени. Сила толчков достигла магнитуды в 4,5 балла, эпицентр зафиксирован на глубине 101 км, сообщает bloknot-moldova.md.

Его могли почувствовать жители следующих населенных пунктов – Брашов в 74 км, Плоешты в 86 км, Бакэу в 108 км, Галаць в 118, Бухарест в 137 км, Яссы в 189 км. Сейсмическая волна дошла и до Молдовы, таким образом подземные толчки могли ощущаться и на территории нашей республики.

Второе землетрясение произошло 2 июня в 17:40, достигнув магнитуды 2,4 балла. Эпицентр зарегистрирован на глубине в 134 км от поверхности планеты.

Подземные толчки были настолько слабыми, что не ощущались даже в близлежащих населенных пунктах.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:26
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