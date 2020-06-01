Граждане РМ, достигшие пенсионного возраста и легально трудоустроенные в Турции, смогут получать пенсионные пособия и другие социальные выплаты (по нетрудоспособности, безработице) со стороны этого государства уже в июне.
Пенсионный возраст в Турции составляет 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Ещё одно положение касается освобождения трудоустроенных граждан от двойного налогообложения в стране происхождения и по месту работы, передает actualitati.md ссылаясь на trm.md.
По данным Национального бюро статистики, с января по апрель текущего года наши соотечественники, работающие в Турции, перевели на родину своим домочадцам порядка 3,7 млн долларов. actualitati.md