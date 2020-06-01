Центральная избирательная комиссия ПМР запустила новый формат официального сайта по адресу: cikpmr.com. Ресурс, который содержит информацию по вопросам, связанным с деятельностью избирательных комиссий, выборами и референдумами на территории ПМР, был обновлён для более удобной навигации.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, одним из важных новшеств является таймер, который ведёт обратный отсчёт времени, оставшегося до выборов в Единый день голосования 29 ноября 2020 года. Это своеобразная панель с электронными часами, передает novostipmr.com.
В период избирательной кампании на сайте ЦИК ПМР будет действовать новый раздел «Найди свой избирательный участок». Для того, чтобы узнать номер и адрес избирательного участка, на котором вы сможете проголосовать на предстоящих выборах, а также ознакомиться с кандидатами, которые будут включены в избирательный бюллетень на этом участке, необходимо ввести адрес регистрации по месту жительства или пребывания.
Сайт Центризбиркома также дополнен разделом «О персональных данных пользователей».
Центральное место на главной странице занимает новостная лента, а также разделы: «О комиссии», «Документы ЦИК», «Об избирательных комиссиях», «Адреса помещений для голосования», «Контакты», «Избирателям», «Кандидатам», «Наблюдателям», «СМИ».
Отметим, что ЦИК второй год реализует Молодёжную электоральную концепцию, координирует деятельность молодёжных избирательных комиссий и проводит активную работу по правовому просвещению молодёжи. Этому направлению деятельности посвящены разделы «Для молодёжи» и «Учебно-методические материалы».
Сайт Центральной избирательной комиссии даёт возможность каждому пользователю получить полное представление об истории создания и функционирования Центризбиркома ПМР, а также о системе избирательных комиссий. novostipmr.com