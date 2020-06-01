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Украинцев попросили не купаться в Черном море

Украинцев попросили не купаться в Черном море

Власти Одессы предполагают, что в 2020 году город и его пляжи посетят от четырех до пяти миллионов туристов.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области призвало украинцев отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что 25-26 мая специалисты взяли пробы воды из Черного моря "во всех определенных контрольных точках Одессы". Экспертиза показала, что "морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям", сообщает korrespondent.net.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что вылив в море горючего и моторного масла из танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в Одессе, привело к сильному загрязнению воды и воздуха.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:38
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