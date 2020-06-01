Телефонный разговор Президента ПМР Вадима Красносельского с Главой молдавского государства состоялся по инициативе Игоря Додона. Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Остановились на деятельности ряда экспертных (рабочих) групп. Договорились о продолжении рабочего диалога, направленного на укрепление доверия между сторонами.
Речь шла и о положении дел в Зоне Безопасности, в частности, о ситуации с обоснованным – в связи с профилактикой и недопущением распространения коронавируса – ограничением передвижения жителей ряда сел Дубоссарского района, а также населенных пунктов Копанка и Варница. Вадим Красносельский и Игорь Додон сошлись во мнении, что механизм передвижения граждан данной категории должен быть упрощен, передает пресс-служба Президента ПМР.
Решено, что лица, прописанные в обозначенных селах, независимо от гражданства, получат возможность свободного перемещения между Приднестровьем и Молдовой. Для граждан ПМР, не прописанных в данных населенных пунктах, ограничения сохраняются. В случае крайней необходимости передвижения они должны в обязательном порядке получить разрешение Оперативного штаба при Президенте ПМР.
Завершая разговор, руководители государств выразили общую уверенность, что основополагающей задачей является защита жизни и здоровья людей, а также их прав и свобод. president.gospmr.org