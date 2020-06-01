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Состоялся телефонный разговор Президента ПМР с Президентом РМ

Состоялся телефонный разговор Президента ПМР с Президентом РМ

Телефонный разговор Президента ПМР Вадима Красносельского с Главой молдавского государства состоялся по инициативе Игоря Додона. Собеседники обсудили ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Остановились на деятельности ряда экспертных (рабочих) групп. Договорились о продолжении рабочего диалога, направленного на укрепление доверия между сторонами.

Речь шла и о положении дел в Зоне Безопасности, в частности, о ситуации с обоснованным – в связи с профилактикой и недопущением распространения коронавируса – ограничением передвижения жителей ряда сел Дубоссарского района, а также населенных пунктов Копанка и Варница. Вадим Красносельский и Игорь Додон сошлись во мнении, что механизм передвижения граждан данной категории должен быть упрощен, передает пресс-служба Президента ПМР.

Решено, что лица, прописанные в обозначенных селах, независимо от гражданства, получат возможность свободного перемещения между Приднестровьем и Молдовой. Для граждан ПМР, не прописанных в данных населенных пунктах, ограничения сохраняются. В случае крайней необходимости передвижения они должны в обязательном порядке получить разрешение Оперативного штаба при Президенте ПМР.

Завершая разговор, руководители государств выразили общую уверенность, что основополагающей задачей является защита жизни и здоровья людей, а также их прав и свобод.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 14:27
  • DTV
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