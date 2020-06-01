Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)», в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики, -
решили:
1. В рамках поэтапного смягчения ограничительных мер в условиях карантина с 3 июня 2020 года предоставить гражданам ПМР, иностранным гражданам, зарегистрированным (прописанным) в населённых пунктах Приднестровской Молдавской Республики, временно находящихся под юрисдикцией Республики Молдова (селе Варница; селе Копанка Слободзейского района; сёлах Новая Моловата, Кочиеры, Погребя, Дороцкое, Кошница, Пырыта Дубоссарского района), возможность свободного пересечения Государственной границы Приднестровской Молдавской Республики без предварительного согласования с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции через следующие пункты пропуска: «Бендеры – Варница»; «Загорное - Копанка»; «Дубоссары - Дороцкое»; «Дубоссары - Кошница»; «Дубоссары - Кочиеры».
Для граждан ПМР, не имеющих регистрацию (прописку) в указанных выше населенных пунктах, для пересечения Государственной границы Приднестровской Молдавской Республики в данных пунктах пропуска необходимо соответствующее разрешение Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
2. МГБ ПМР:
а) организовать в пунктах пропуска «Бендеры – Варница»; «Загорное - Копанка»; «Дубоссары - Дороцкое»; «Дубоссары - Кошница»; «Дубоссары - Кочиеры» проведение термометрии при пересечении их гражданами ПМР, иностранными гражданами, зарегистрированными (прописанными) в населённых пунктах Приднестровской Молдавской Республики, указанных в пункте 1 настоящего Решения;
б) при выявлении фактов повышенной температуры тела у граждан ПМР, иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска, незамедлительно информировать об этом оперативные штабы, сформированные при государственных администрациях города Бендеры, Дубоссарского района и города Дубоссары, Слободзейского района и города Слободзея, в соответствии с административно-территориальным делением республики.
3. Предложить Правительству Приднестровской Молдавской Республики в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения (дополнения) в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» в части:
а) дальнейшей организации режима работы пунктов пропуска с Республикой Молдова: «Бендеры – Варница»; «Загорное - Копанка»; «Дубоссары - Дороцкое»; «Дубоссары - Кошница»; «Дубоссары - Кочиеры»;
б) возобновления движения большегрузного транспорта хозяйствующих субъектов через пункт пропуска «Дубоссары - Кошница», осуществляющих деятельность по разработке и добыче полезных ископаемых.
4. Разрешить с 5 июня 2020 года в период проведения церковных богослужений нахождение граждан в помещениях объектов религиозных культов с учётом соблюдения карантинной дистанции не менее 1,5 (полутора) метров и не более 1 (одного) человека на 8 (восемь) квадратных метров самого помещения.
Разрешить работу церковных лавок на улице в выходные дни и в дни церковных праздников.
При проведении 6 и 7 июня 2020 года церковных обрядов и богослужений на открытых территориях, прилегающих к объектам религиозного культа, само богослужение должно происходить с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 (полутора) метров.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р.П. Мова