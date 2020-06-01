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Туристические и регулярные полеты будут возобновлены с 15 июня

Туристические и регулярные полеты будут возобновлены с 15 июня

На заседании Комиссии по Чрезвычайным ситуациям в Молдове было принято решение о том, что с 15-го июня будут возобновлены авиаперелеты - как регулярные, так и чартерные. Разумеется, все это будет происходить с полным соблюдением всех санитарных мер, предусмотренных в связи с пандемией Covid-19, сообщает bloknot-moldova.md.

Это означает регулярный инструктаж как сотрудников, так и пассажиров на тему опасности Covid-19, мер по борьбе с возможным заражением, регулярную дезинфекцию рабочих и общих помещений, распространение в аэропорту и на борту самолетов материалов об опасности Covid-19 и так далее. Все это вступит в силу с 15-го июня
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:39
  • DTV
  • Просмотров: 41
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