Согласно статистическим данным, в Молдове за последние годы поведение молодых женщин репродуктивного возраста изменилось. В первую очередь, увеличился возраст женщин при первых родах – в 2019 году он составил 25,2 года.
Интересный факт – женщины в сельской местности рожают, в среднем, в 24,1 год. В городской черте женщины рожают первый раз куда позже – в 27 лет.
Большая часть рождения детей случается у женщин до 30 лет – 60,1% от общего числа живорождений по республике, сообщает bloknot-moldova.md.
Если говорить о рождении внебрачных детей, основная их часть появилась на свет от матерей, проживающих в сельской местности – 22,2%. Городские девушки более серьезно относятся к этому вопросу, поэтому в городской черте на свет появилось меньше внебрачных малышей – 14,9%.
Общая доля малышей, появившихся на свет вне брака, составила 19,3%. Соответственно, каждый пятый ребенок, рожденный в 2019 году, появился в неполной семье. bloknot-moldova.md