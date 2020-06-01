Dnestr.TV

 
0

Каждый пятый ребенок в Молдове рожден вне брака

Каждый пятый ребенок в Молдове рожден вне брака

Согласно статистическим данным, в Молдове за последние годы поведение молодых женщин репродуктивного возраста изменилось. В первую очередь, увеличился возраст женщин при первых родах – в 2019 году он составил 25,2 года.

Интересный факт – женщины в сельской местности рожают, в среднем, в 24,1 год. В городской черте женщины рожают первый раз куда позже – в 27 лет.

Большая часть рождения детей случается у женщин до 30 лет – 60,1% от общего числа живорождений по республике, сообщает bloknot-moldova.md.

Если говорить о рождении внебрачных детей, основная их часть появилась на свет от матерей, проживающих в сельской местности – 22,2%. Городские девушки более серьезно относятся к этому вопросу, поэтому в городской черте на свет появилось меньше внебрачных малышей – 14,9%.

Общая доля малышей, появившихся на свет вне брака, составила 19,3%. Соответственно, каждый пятый ребенок, рожденный в 2019 году, появился в неполной семье.
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:55
  • DTV
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Вблизи Одессы в море сбросили пальмовое масло, ущерб от ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна