Милиция обращается ко всем гражданам быть бдительными!
В социальных сетях и мессенджерах периодически появляется информация, содержащая неполные, а зачастую и недостоверные сведения о происшествиях и преступлениях.
Авторы некоторых публикаций призывают своих читателей и подписчиков сообщать все имеющиеся сведения администратору группы.
Каким образом авторы подобных сообщений собираются распорядиться полученной информацией, номерами телефонов и другими данными, неясно.
Пресс-центр МВД ПМР обращается к участникам всевозможных сообществ в сети интернет: к публикациям с призывом сообщать данные, номера телефонов свои или знакомых вам людей, относиться настороженно и доверять лишь официальным источникам. Пресс-центр МВД ПМР Вайбер clck.ru/Jvtct